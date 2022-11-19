Homestake Opera House Marks 40th Anniversary of the Festival of Trees

Homestake Opera House Celebrates Holiday Season with the Festival of Trees
Homestake Opera House Celebrates Holiday Season with the Festival of Trees
By Alena Neves
Published: Nov. 18, 2022 at 8:46 PM MST|Updated: 52 minutes ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

LEAD, S.D. (KEVN) - THIS YEAR THE HOMESTAKE OPERA HOUSE WILL CELEBRATE ITS 40TH ANNIVERSARY OF THE FESTIVAL OF TREES.

IN HONOR OF ITS RUBY YEAR, FRIDAY WILL KICK OFF THIS GRAND OCCASION WITH A SILENT AUCTION. THE AUCTION IS OPEN FOR PUBLIC VIEWING FROM 1-3PM FOLLOWED BY A MIXER AT LEAD AND DEADWOOD CHAMBERS. AND ON SATURDAY, THE EVENTS WILL BEGIN AT 1PM FOR THE VIEWING ONLY SILENT AUCTION. DOORS WILL OPEN AT 4PM TO HOST THE SILENT AUCTION WITH THE LIVE AUCTION BEGINNING AT 6PM.

“THIS HISTORIC EVENT HAS BEEN HOSTED BY HOMESTAKE OPERA HOUSE SINCE 1982″, SAYS CHRISTINE ALLEN, DEVELOPMENT DIRECTOR FOR THE OPERA HOUSE. SHE GOES ON TO SAY THAT DESPITE THE RICH HISTORY OF THE OPERA HOUSE, THE THEATRE AND THE BUILDING WERE NEARLY RUINED TO A FIRE IN 1984. RENOVATIONS BEGAN IN 1995 AND STILL CONTINUE TO THIS DAY.

THE FESTIVAL OF TREES AND LIVE AUCTION ARE FUNDRAISING OPPORTUNITIES TO CONTINUE TO PRESERVE THIS FAMED BUILDING AND ALLOW IT TO SERVE THE COMMUNITY IN A WAY THAT EDUCATES, ENTERTAINS AND BUILDS LASTING MEMORIES. ALLEN SAYS, “THE COMMUNITY IS INVITED TO ATTEND AND TICKETS ARE $5 FOR ENTRY.” FOR MORE INFORMATION OR TO PURCHASE TICKETS, PLEASE CLICK ON THE LINK. https://www.homestakeoperahouse.org/event/festival-of-trees

Copyright 2022 KEVN. All rights reserved.

Most Read

Dion Bordeaux is set to stand trial in 2023.
Rapid City man accused of fatally shooting his girlfriend is headed to trial in 2023
River Ridge Apartments
Rapid City police officer shoots man early Friday morning
Bud May, who ran for office in District 27, is arrested on a rape charge.
Failed GOP candidate arrested on rape charge
There is a proposal to conduct an after-election audit.
A change to South Dakota election laws possible
FILE - Taylor Swift attends an in-conversation with Taylor Swift event at the Toronto...
Ticketmaster cancels public on-sale for Taylor Swift’s Eras Tour

Latest News

The annual event will feature both a silent and live auction where members of the community can...
Festival of the Trees
Lakota workforce development
Making stronger connections for Lakota students and South Dakota businesses
People can bid for Christmas trees and wreaths during the live auction.
Homestake Opera House kicks off annual Festival of the Trees
Highs in the 40s
Much nicer next week